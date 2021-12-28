Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan Bursa Büyükşehir Belediyesine ziyaret
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.
Tarihi belediye binasında gerçekleşen ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyenin "Şeref Defteri"ni imzaladı.
Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü, Bursa Bilim ve Yönetim Derneği ile Gürsu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Genç Zihinler, Geleceğe Yön Veren Fikirler" kampına katılan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Bursa milletvekilleri de hazır bulundu.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
Son Haberler
- 21:05
- 20:50
- 20:44
- 20:31
- 20:36
Sıradaki Haber
Vakalarda Omicron etkisi: Günlük vaka 32 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz