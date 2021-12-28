Tarihi belediye binasında gerçekleşen ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyenin "Şeref Defteri"ni imzaladı.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü, Bursa Bilim ve Yönetim Derneği ile Gürsu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Genç Zihinler, Geleceğe Yön Veren Fikirler" kampına katılan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Bursa milletvekilleri de hazır bulundu.