Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi.

Binanın önüne gelen bir kişi, 3 adet molotofkokteylini büyükelçilik binasına doğru fırlattı. Kaçmaya çalışan şüpheli, polis ve güvenlik ekiplerince yakalandı.

2 personel aracı zarar gördü

Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı, 2 personel aracı zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Allah'a şükür herhangi bir yaralanma yok"

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, TRT Haber canlı yayınında saldırıya dair detayları paylaştı.

"1 kişi (birkaç kişi olabilirler daha henüz soruşturma sürüyor) büyükelçiliğimize 3 tane molotof kokteyli attı. Büyükelçiliğimiz önünde nöbet tutan Polonya polisi de bir personelimizin onları uyarması sonucunda çok hızlı bir şekilde tepki gösterdi. Saldırgan yakalandı. Soruşturmayı gayet kapsamlı şekilde ve bizimle eşgüdüm içerisinde yürütüyorlar.

Herhangi büyük bir hasar ve Allah'a şükür herhangi yaralanma yok. Sadece bazı çalışan personelimizin arabalarında küçük hasarlar mevcut."