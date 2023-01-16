Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü
[AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
Bakan Akar, Wallace’nin resmi davetlisi olarak gittiği İngiltere’de, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı’na geçti.
İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından kapıda karşılanan Akar, tören mangasını selamladı. Daha sonra Akar ve Wallace, Bakanlık binasına geçerek görüştü.
Görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı İngiltere
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