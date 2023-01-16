Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan idarenin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edildiği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

Özellikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vs. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

Ayrıca herhangi bir koofperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır.

Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, idaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir.