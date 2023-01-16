Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması
[Fotograf: AA]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, EYT düzenlemesinin Meclis'e sunulmasına ilişkin, "Seçim bekleniyormuş veya seçimden sonraya kalacakmış gibi bir şey söz konusu değil, irade ortaya çıkmıştır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çelik, EYT düzenlemesinin Meclis'e sunulması konusunda, "Seçim bekleniyormuş veya seçimden sonraya kalacakmış gibi bir şey söz konusu değil, irade ortaya çıkmıştır." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: EYT Ömer Çelik
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