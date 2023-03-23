Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Akar, depremden etkilenen birlikler arasında yer alan Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığı'nın yemekhanesinde Mehmetçik ile ilk orucunu açtı.

İftarın arından Mehmetçiğe hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar terörle mücadelede kendisine verilen görevleri büyük bir kahramanlıkla yerine getirdiğini belirtti.

"Türk Silahlı Kuvvetleri depremle mücadelede ilk andan itibaren milletimizin yanına koştu"

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat’taki depremleri hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Tarihimizde ender rastlanan felaketlerden biri ile karşılaştık. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları depremle mücadele konusunda ilk andan itibaren bütün alanda milletimizin, vatandaşımızın yanına koştu. Terörle mücadelede olduğu gibi depremle mücadelede de büyük bir başarıyla vatandaşımızın yaralarının sarılmasına yardımcı oldunuz. Bundan sonra da verilecek her türlü göreve hazır olmak için aralıksız eğitim faaliyetlerini sürdüreceğiz."