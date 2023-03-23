"Pazarcık Depremi Sonrası 17 Bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni", Kahramanmaraş Belediyesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törende yaptığı konuşmada, asrın felaketinden 46 gün sonra yeni konutların temellerinin atılacağını söyledi.

Devletin her afette afetzedelerin yanında olduğunu dile getiren Kurum, "Hiçbir afette, hiçbir felakette milletimizi açta açıkta, sahipsiz bırakmadık. İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da deprem oldu bizler oradaydık. Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın ve Rize'de seller oldu biz yine milletimizin yanındaydık. Antalya ve Muğla'da yangınlar oldu biz yine milletimizin, afetzede kardeşlerimizin yanında soluğu aldık. Devletimiz burada olduğu gibi bütün imkanlarıyla, bütün birikimleriyle hep afetzede kardeşlerimizin yanında oldu, her türlü yardımı arama kurtarmadan insani yardıma, enkaz kaldırma sürecine, geçici barınma sürecine kadar seferberlik ruhuyla çalışmalarını sürdürdü, Allah'ın izniyle sürdürmeye de devam edecek" diye konuştu.

"Afetin acılarını devlet, millet hep birlikte saracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir yılda sizi güvenli konutlarınıza kavuşturacağız" sözünü hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, siz her afette milletimize sözler verdiniz; dediniz ki 'Bir yılda sizi güvenli konutlarınıza kavuşturacağız.' Biz de gece demeden, gündüz demeden, hiçbir mevsim şartına aldırış etmeden tüm ekibimizle birlikte durmaksızın canla başla çalıştık ve güvenli konutlarımızı afetzede kardeşlerimize teslim ettik. Nasıl son 20 yılda liderliğinizde bir asırlık yatırım yaptıysak, 1 milyon 180 bin konutumuzu TOKİ'miz ile inşa edip 3,3 milyon konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettiysek aynı anlayışla 11 ilimiz için çalışacağız, çalışmalarımızı yapacağız ve yükselen Anadolu için tarihten aldığımız ilhamla yeniden 11 ilimizi kendi kimliğiyle, tarihi dokusuyla, sanayisiyle, kültürüyle yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Valilerimizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, vatandaşımızla birlikte, inşallah bilim insanlarımızın ışığında onların görüşleri, fikirleri doğrultusunda Kahramanmaraş'ımızı inşa edeceğiz, inşallah tıpkı önceki afetlerde olduğu gibi 1 yıl içerisinde camileriyle, parklarıyla, bahçeleriyle, okullarıyla, sosyal donatılarıyla, konutlarıyla, yeşil alanlarıyla birlikte söz verdiğimiz gibi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Afetin acılarını devlet, millet hep birlikte saracağız."

Ramazanın ilk gününü Kahramanmaraş'ta idrak ettiklerini belirten Kurum, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.