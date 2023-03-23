Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi andı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında rahmetle yad ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 63'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, "Hakk'a, halka ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet davasından taviz vermeyen Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" sözlerini kullandı.
Hakk'a, halka ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet davasından taviz vermeyen Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/S98xjMTYrv— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 23, 2023
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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