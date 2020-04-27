Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede COVID-19 ile mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede #COVID19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.https://t.co/kgEvROVU0R#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/6M36tEuyvB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 27, 2020
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