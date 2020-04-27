Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3,5 saat sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle beşinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Yeni hasta ve ölüm sayısı günden güne azalıyor"

Küresel bir felaket halini alan COVID-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz. Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik. Yeni hasta ve ölüm sayısı günden güne azalıyor. Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık.

Türkiye, Avrupa ülkelerine göre çok daha iyi durumdadır. Türkiye'de hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiştir.

Yaklaşık 40 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik, 59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaklaşık 40 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. 25 bin kişi daha gelecek.https://t.co/nrGkWSEEY1 pic.twitter.com/z5BKRNyh9D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2020

"55 ülkeye malzeme desteği verdik"

55 farklı ülkeye malzeme desteği verdik. Dost ve kardeş toplumlara umut olduk. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istediği bir dönemde elimizdeki imkanları dostlarımıza açmakta tereddüt etmedik.

"ABD'ye tıbbi yardım malzemelerini de yarın gönderiyoruz"

- ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz. Bu malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri nakliye uçakları yarın ABD'ye hareket ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'ye tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz.https://t.co/nrGkWSEEY1 pic.twitter.com/HdS5vPeDJA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2020

"Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması 3 gün olacak"

Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidilecek.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 3 gün uygulanacak. Ramazan bayramı sonrasına kadar haftasonları kısıtlama sürecek.https://t.co/nrGkWSEEY1 pic.twitter.com/H4d7mscajQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2020

1 Mayıs Cuma günü marketler 09.00-14.00 arası açık olacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 ilde 1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 1 Mayıs Cuma günü marketler 09.00-14.00 arası açık olacak.https://t.co/nrGkWSEEY1 pic.twitter.com/hbWWB6wuej — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2020

Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Çiftçilerimizin kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim ertelemelerini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Çiftçilerimizin kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.https://t.co/nrGkWSEEY1 pic.twitter.com/hNu3wDatRN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2020

Bizbize Yeteriz Türkiyem Kamyanyası'nda 1 milyar 850 milyon lira meblağ toplanmıştır.

Herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere biner lira yardım yapacağımız destek paketini devreye aldık.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başvuru yapan tüm ihtiyaç sahiplerine bin TL ödeme yapılacak.https://t.co/nrGkWSEEY1 pic.twitter.com/woTgj28Z1i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2020

Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum.

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması

İletişim Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik fütursuz saldırının gerisinde işte bu hastalıklı zihniyet vardır.

Dağıttıkları kitapçıklarla aleviliği din olarak takdim eden bu anlayışı, milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum.

"Diyanet İşleri Başkanımız yürüttüğü görevin gereğini yerine getirmiştir"

Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Diyanet İşleri Başkanımız o açıklamasıyla sadece inancının, ilminin, yürüttüğü görevin gereğini yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur. Diyanet'e yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır. Herkes haddini bilecek.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. https://t.co/nrGkWSEEY1 pic.twitter.com/QPbpM7su4r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2020

"Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 2. etabını 20 Mayıs'ta açıyoruz"

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 1. etabını aştık. 2. etabını da 20 Mayıs'ta aşıyoruz.

"Tünelin ucu gözüktü"

Artık tünelin ucu Allah'ın izniyle göründü. Ramazan Bayramı'nı iki bayram olarak Rabb'im bizlere kutlamayı nasip etsin. İnşallah biz bu koronavirüsü yeneceğiz.