Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazan ayının ilk cuma hutbesi için minbere çıktı, Kur'an-ı Kerim'de yer alan günahlara değindi. Ayetler okudu, uyarılarda bulundu. Erbaş'ın bu ifadelerini Ankara ve İzmir baroları eleştirdi.

Ankara Barosu hutbedeki ifadeleri, "çağlar öncesi ses" olarak nitelendirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, o açıklamaya kayıtsız kalmadı, baro hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kamusal görevlerinden dolayı Ali Erbaş'a ve başkanlığa yönelik hakaret içeren küçük düşürücü ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da baro hakkında resen soruşturma başlattı.