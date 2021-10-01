Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar Filipinli mevkidaşı Lorenzana ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Savunma Bakanı Delfin N. Lorenzana ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Lorenzana görüşmesinde, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Hulusi Akar Filipinler
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