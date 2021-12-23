Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Vatan Muharebesi şehidi Üsteğmen Memiyev'in annesi İlhame Memiyeva, babası İsbat Memiyev, ağabeyi Vüsal Memiyev ve yeğeni Sabir Memiyev'i kabul etti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın "iki devlet, tek millet" olduğunu vurgulayan Akar, 44 gün süren Vatan Muharebesi ile Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtaran Azerbaycan'ı bir kez daha kutladı.

"Orada biz tarihe şahit oduk"

Akar, başta Üsteğmen Valeh Memiyev olmak üzere Vatan Muharebesi şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilerine şifa dileklerini iletti:

"İki sene önce bir tatbikatta karşılaştığımızda Valeh'e 'Burası bir tatbikat. Marifet 30 senedir işgal altındaki toprakları kurtarmaktır' dedim. Valeh de bana Azerbaycan'ın öz topraklarını kurtarmak için şeref sözü verdi. Orada biz tarihe şahit olduk. Şehitlerimizin, gazilerimizin vatan, millet, bayrak uğruna gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklar asla unutulmayacak. Hatıralarını asla unutturmayacağız."

"Temennimiz Ermenistan'ın barış elini tutmasıdır "

Tüm Kafkasya'nın huzur ve refah içinde yaşamasının önemine de değinen Akar, "Bu konuyu Sayın Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar tekrar dile getirdiler. Onlar bir barış eli uzattılar Ermenistan'a. Bizim dileğimiz, temennimiz, Ermenistan'ın bunu zafiyet olarak değerlendirip yanlış bir adım atmaması ve bu barış elini tutmasıdır. Temennimiz bir an önce bölgede istikrarın sağlanması, barışın, huzurun gelmesi, oradaki insanların güven ve refah içinde yaşamalarının sağlanmasıdır" dedi.

"Derdimiz topraklarımıza göz dikilmemesidir"

TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarının omuz omuza barış, huzur ve güven için görev yaptığını belirten Akar, "Bizim derdimiz, ülkelerimize, topraklarımıza göz dikilmemesidir. Bizim derdimiz bu. Bizim kimsenin toprağında, hakkında gözümüz yok. Kendi hak, hukuk ve toprağımızı korumak için yapılması gerekenlerin hepsini şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı öğrenciler Türkiye'nin gönüllü elçileri olacak

Türkiye'de eğitimlerine devam Vatan Muharebesi şehitlerinin çocuklarından Anar İbrahimli, Shabnem Gubatova ile Vatan Muhaberesi Gazisi Aykhan Movsumov ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'un da katıldığı buluşmada Akar, bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Akar, Azerbaycanlı öğrencilere, ülkelerine dönüşlerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olacaklarını, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da gelişmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Görüşmenin sonunda Azerbaycanlı öğrenciler Akar'a Azerbaycan bayrağı verirken, Akar da Vatan Muharebesi şehidi Üsteğmen Valeh Memiyev ile çekildiği fotoğrafı şehidin ailesine hediye etti.