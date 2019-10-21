Bakan Akar: 200 DEAŞ'lı gözaltına alındı, 300'ü etkisiz hale getirildi21 Ekim 2019 Pazartesi 13:56 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 14:16
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda 200 DEAŞ militanının gözaltına alındığını, 300'den fazlasının da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da TRT World Forum'da konuştu. Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Teröristler sosyal medyayı kullanarak hassas bireyleri kandırıyorlar.
- İnsansız hava araçlarını kullanan nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir.
- NATO'nun birleştirici bir vizyonu olmalı, düşmana karşı ortak hareket edilmeli.
- Bizim operasyonlarımız NATO'nun operasyonlarını tamamlamaktadır.
- Türkiye'nin ulusal operasyonları Akdeniz ve Karadeniz'de devam etmektedir.
- Türkiye, Akdeniz'de KKTC'nin haklarını koruyacaktır.
- Müttefiklerimiz PKK ile eşdeğer YPG'yi desteklemeye başladı.
- Tek hedefimiz sınırlarımızı korumak, güvenli bölge oluşturmayı amaçlıyoruz.
- 200 DEAŞ militanı gözaltına alındı, 300'den fazlası da etkisiz hale getirildi.
- Taahhütler yerine getirilirse Barış Pınarı Harekatı sona erer.
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