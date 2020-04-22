MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Mecliste gerçekleştirilecek özel gündemli toplantıya katılacağını açıklamıştı.

“TBMM’nin Açılışı’nın 100. Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” nedeniyle bir mesajda yayımlayan Devlet Bahçeli, mesajında koronavirüsle mücadelede atılan adımlara yer verdi.

"Takdire değer sonuçlara ulaşıyoruz"

Bahçeli, “Bu şartlar muhtevasında, hem ülkemiz hem de bütün dünya yeni tip Koronavirüs’ün tesir ve tevzi alanını daraltmak, aynı şekilde salgının kesif saldırısını durdurmak için adeta teyakkuz halindedir. Devlet-millet kenetlenmesiyle, Cumhur İttifakı’nın yüksek karar ve inancıyla bulaşıcı hastalığın önü kesilmeye, ömrü kısaltılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda çok şükür kayda ve takdire değer sonuçlara ulaşılmaktadır. İçinden geçtiğimiz hassas ve kırılgan dönem gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yüzüncü yaşını coşku seli, heyecan dalgası ve yoğun katılım eşliğinde ifa ve ifade edememenin burukluğu da herkesin malumu, hepimizin ana mevzusudur. Yine de gururumuz tarifsizdir. Büyük Millet Meclisi bozkırın orta yerinden geleceğe açılan millet şaheseri, kara bulutların, kahredici buhranların arasından sivrilip pırıl pırıl parlayan bağımsızlık ve demokrasi şahikasıdır. 23 Nisan 1920’de Ankara’nın Ulus semtinin meskûn taş binasında, geçmiş geleceğe bağlanmış, milli kader milliyetçi kararla bütünleşmiş, egemenlik emin ve ebedi sahibiyle birleşmiştir” dedi.

Gazi Meclis vurgusu



“Türkiye Büyük Millet Meclisi, ordular kurup yöneten kudretli ve kumandan bir Meclis’tir. Savaşlar kazanan muhkem ve muzaffer bir Meclis’tir” diyen Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara da değindi. Bahçeli, “Siyaset üreten, hedefler belirleyen, müzakere ve mutabakatla kanunlar yapan hür ve demokratik bir Meclis’tir. Memleket ve millet davasını her şeyin önünde ve üstünde gören iradeli ve inançlı bir Meclis’tir. Hiç kuşku yok ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi hem bir asır önce hem de 15 Temmuz’da işgalcilere direnen, istila emelleri karşısında devleşen Gazi bir Meclis’tir. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye’dir, Türk milletinin ta kendisidir. Kurucu kahramanlar, en çetin anların vaziyet ve vahametine takılmadan meşruluk ve hukukilik arayışından taviz vermemişlerdir. Atılan her adım, alınan her karar, tayin ve tespit edilen her amaç aziz milletimizin irade keyfiyetine dayanmış, temsil kemiyetiyle taçlanmıştır. Gazi Meclis Türk milletinin muazzam bir başarısı, şeameti her seferinde yerle bir eden şehadet bilincinin emanettir.”

"Meclis, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile asli fonksiyonlarına odaklandı"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin TBMM’yi daha da güçlendirdiğine vurgu yapan Bahçeli, şunları söyledi: “TBMM Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile asli ve temel fonksiyonlarına tam manasıyla odaklanmıştır. Bu yalın gerçeği göremeyen, görmek istemeyen müflis siyasi tacirlerin yalan ve iftiraları milletimizin sinesinden dönmeye mahkum ve mecburdur. TBMM’nin saygınlığına gölge düşürmek için kuyruğa girenlerin demokrasiden bahsetmesi, fitneye beden olmaları, bölücü mihraklarla emel birlikteliğine heves etmeleri hazin verici bir çarpıklıktır.”

"Kılıçdaroğlu’nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir"

Mesajında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“23 Nisan günü Meclis’e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis’te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı’nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir. Sözde tutuklu ve mahkûm gazetecileri bile aldatan, İnfaz Düzenlemesiyle ilgili kanuna 18 milletvekiliyle ret oyu kullanan Kılıçdaroğlu’nun her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir. Bizim 23 Nisan’da TBMM’nin özel oturumuna katılıp katılmamız Kılıçdaroğlu’nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir. Ondan duyacak ve öğrenecek hiçbir şey de olamayacaktır.

"Sağlık durumu iyi olanın katılması isabetli bir davranıştır"

Sağlık durumu müsait ve katılmaya müzahir her milletvekilinin 23 Nisan’da Meclis’te olması, yüzüncü yıldönümün sevincine ortak olması tutarlı ve isabetli bir davranıştır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerle birlikte yürüyen, Türkiye’yi uçuruma çekmek, sokakları karıştırmak için olmadık ve görülmedik provokasyonlara kalkışanların duruş ve seslenişleri değersiz, mesnetsiz ve meymenetsizdir."

"Bu defa düşman görünmez"

Bahçeli dünyanın koronavirüsle mücadelesini örnek göstererek şunları söyledi:

“Şu ibret verici benzerliğe bakınız ki, yüz yıl önce vatanımız ve mücavir coğrafyalar dehşet ve kasvet örtüsüyle sarılmış, bu nedenle olağanüstü bir sürecin içine hapsolmuşken, bugün de aynı belirtiler görülmektedir. Bu defa düşman görünmez niteliktedir. Ve hastalık yaymaktadır. Alınmış etkili tedbirlere aynen dikkat ve riayet ederek, sosyal mesafeyi koruyarak, evlerimizde huzur içinde bekleyerek, dahası birlik ve beraberlik içinde bu ağır ve sancılı günleri Allah’ın izniyle bertaraf edeceğiz. Türk milleti bir asır önce görünen düşmanlara karşı ayağa kalkmış, şimdi de görünmez bir düşmana karşı bilenmiş ve harekete çoktan geçmiştir."

"Çocuklarımızı hasretle bağrıma basıyorum"

"Sevgili çocuklarımızın bayramlarını yürekten kutluyor, her birinin çakmak çakmak parlayan güzel gözlerinden öpüyorum" diyen Bahçeli, "Bugünlerde sınırlı ve kısıtlı şekilde yaşamaları gerekiyorsa da, daha pek çok bayramı doyasıya ve sevinç içinde kutlayacakları günlerin muhakkak suretle geleceğinden tereddüt ve şüphe duymuyorum. İstikbalimizin güvenceleri sevgili çocuklarımızı hasretle bağrıma basıyor, bayramlarını kutluyorum” ifadesini kullandı.

Ramazan'ı da kutladı

Bahçeli, Ramazan ayını da kutlayarak, “Manevi ikram ve bereketiyle müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerife’mizin şimdiden mübarek olmasını, Türk milletine ve Türk-İslam dünyasına hayır, huzur, sükûnet ve dirlik getirmesini niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı’nda kucaklaşma ümidiyle birlikte, salgının en aza çekilerek hayatın normale dönmeye başlaması yürekten temennimdir” dedi.

Bahçeli mesajını şöyle bitirdi: “TBMM’nin İlk Başkanı, İlk Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Aziz Atatürk’e, Türk milletinin mukaddesat hazinesinde bulunan tüm kahramanlarımıza, İlk Meclis’in fazilet timsali saygıdeğer üyelerine, kanlarıyla toprağa vatan mührü vuran bütün şehitlerimize şükran ve minnet hislerimle Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun diyorum.”

