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Gündem
AA 01.10.2024 20:36

Bahçeli: Yeni bir döneme giriyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaşmasına ilişkin, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" dedi.

Bahçeli: Yeni bir döneme giriyoruz

Bahçeli, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışı sırasında Özel ve Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." yanıtını verdi.

Devlet Bahçeli, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılışında İsrail'e yönelik uyarılarını sorması üzerine, Erdoğan'ın muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde durduğunu ve bu manada Türk milletini de uyardığını belirtti.

Başka bir gazetecinin, "Bugün Özgür Özel'e sizin sert eleştirileriniz oldu ama sonra tokalaşmaya geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, "El sıkma değerlendirmenin işaretidir." ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, "DEM parti ile de bir temasınız oldu. Bir başsağlığı dilemişiniz." sözleri üzerine de "Evet, doğrudur." dedi.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısıyla ilgili soru üzerine Bahçeli, "İran başından beri belli bir zaman aralığında müdahale etmeyi düşünen ifadeleri vardı, demek ki bugün gerçekleştirmiş oldu." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın ilk dört maddesine ilişkin sözlerini ve sonrasında yaşanan tartışmaları hatırlatması üzerine Bahçeli, "O tartışmalar bitmiştir. Onlara sorun bizim için değişen bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Bahçeli, resepsiyonda milli paralimpik sporcularıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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