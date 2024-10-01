Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.10.2024 19:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hala yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hala yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan ve Stubb, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı.

Erdoğan'ın öne çıkan başlıklar şöyle:

Dostluk bağına NATO üyeliği eklenerek iş birliğimiz gelişiyor.

İkili ticaret hacmimiz 2,2 milyar dolara ulaştı, hedefimiz ise 5 milyar.

Gazze ve Lübnan'daki son durum ve AB ilişkilerini değerlendirdik. Ukrayna'daki yıkım son bulmalı. Savaşın ancak diplomasi ile sona ereceğini tekrarlıyorum. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan'dan Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı

Gazze'de adil ve kalıcı ateşkes olmalı. Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz.

Bu süreçte Lübnan'ın da yanında olmamız gerekiyor.

Müşterek atılabilecek adımları detaylı şekilde görüştük.

Finlandiya'nın NATO üyeliği

NATO'ya üyeliğinde İsveç'ten önce Finlandiya'nın önünü açtık. İsveç için aynısı yapamadık. Çünkü İsveç terörle mücadelede Finlandiya gibi davranmadı, adım atamadı. Terörle mücadelede Finlandiya başarılı oldu, üyeliği destekledik.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Finlandiya Gazze Lübnan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u resmi törenle karşıladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:40
Bahçeli: Yeni bir döneme giriyoruz
20:04
Soykırımcı İsrail'in Yafa kentinde silahli saldırı düzenlendi
20:36
Katil İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini duyurdu
19:43
Lübnan'ın güneyinden Tel Aviv'e doğru atılan roketlerin bir kısmı imha edildi
19:16
"İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" iddiasının ardından İsrail kabinesi "acil" toplanıyor
18:03
ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden, çalışanlar ve ailelerine güvenlik uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u karşıladı
FOTO FOKUS
Maltepe’de Pitbull cinsi köpek kediye saldırdı
Maltepe’de Pitbull cinsi köpek kediye saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ