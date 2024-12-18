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TRT Haber 18.12.2024 21:23

Bahçeli, SMO komutanları ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı'nı kabul etti

Suriye Milli Ordusu komutanları ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret etti.

Bahçeli, SMO komutanları ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı'nı kabul etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'den gelen heyetle görüştü.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar." 

 

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