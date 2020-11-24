MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

MHP ile AK Parti'nin Türk tarihinin iki ucunu bir sevdayla kavrayıp geleceğin parlak ve onurlu kucağına doğru taşıyan iki kahraman millet eseri olduğunu söyleyen Bahçeli, "Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhur İttifakı al-ver süreciyle kurulmamıştır." dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın, müfsit çakallar başka mahfillerde at koştursun. Cumhur İttifakı Türkiye’nin yegane umudu, yedi düvele karşı güvencesidir."

"Cumhur İttifakı, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir"

Bahçeli, "Cumhur İttifakı; cukka ittifakı değildir, curcuna ittifakı değildir, çukur ittifakı değildir, çuval ittifakı değildir, çuvallamış bir ittifak hiç değildir." dedi.

Bahçeli, "Mülevves niyet sahiplerine diyorum ki; o pis ellerinizi ve nifak saçan dillerinizi Cumhur İttifakı’ndan derhal çekiniz, size buradan kemik çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin geleceğinin mimarı olacaktır." dedi.

COVID-19'un meslek hastalığı sayılması

Doktorlardan hemşirelere, hasta bakıcılarından diğer tüm sağlık çalışanlarına kadar hepsinin destekçisi olduklarını anlatan Bahçeli, COVID-19 hastalığının meslek hastalığı sayılması hususunda TBMM'de üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarının teminatını da kararlılıkla verdiklerini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...