Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
El-Bab'da çifte operasyon: 1 terörist ve 25 kilo patlayıcı etkisiz hale getirildi
Suriye’nin El-Bab kentinde terör örgütü DEAŞ üyesi bir terörist yakalandı. İlçenin bir köyünde de tuzaklanan 25 kilo C-4 etkisiz hale getirildi.
El Bab'da yerel kolluk birimlerince silahlı terör örgütlerine karşı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, El-Bab’da DEAŞ terör örgütü adına 2014-2017 yılları arasında bölgede sözde savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.H. yakalandı.
Hazvan Köyü kırsalında ateşleme anahtarı bulunmayan metal kutu içinde yaklaşık 25 kilo ağırlığında C4 ile tuzaklanmış EYP de etkisiz hale getirildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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