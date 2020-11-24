Dünya genelinde artan koronavirüs vakaları Türkiye’de de kendini gösteriyor. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi metropollerde sayının kısa sürede yükselmesiyle birlikte kimi kısıtlamalar yeniden hayatımıza döndü.

İlk etapta tam bir kapanmanın yerine belirli saat aralıklarında en riskli görülen sektörlere yönelik atılan adımlar, bulaşma riskinin yüksek olduğu restoranlarda yeni bir süreç başlattı.

AVM’den paket alanlar yemeği yerde yedi

Vatandaşların rutin işlerini yapabilmesi ve kimi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Türkiye genelinde saat 10.00 ile 20.00 arasında genel itibarıyla serbest bırakıldı. Ancak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için gelen kuralların yanı sıra özellikle restoran ve kafe gibi yerler için alınan kararlar yeni bir uygulamayı beraberinde getirdi.

Buna göre söz konusu saatlerde açık olabilecek kafe ve restoranların açık olması ancak sadece paket servis hizmeti sunabilmesine izin verildi. Kurala göre ilgili restorandan yemeğini paket olarak alan vatandaşlar oradan ayrılacak ve yoğunluk oluşmayacaktı.

Ancak kısıtlamanın ardından özellikle kimi AVM’lerde çekilen görüntüler, paket olarak yiyeceklerini alan vatandaşların yine AVM içinde yerde oturarak yemek yediğini gösterdi.

[Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş. Foto: AA]

Görüntüleri tasvip etmiyoruz

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, görüntülerle ilgili olarak “Kesinlikle tasvip etmiyoruz” dedi.

Yaşanan sürecin tüm dünyayı ilgilendiren küresel bir sorun olduğunu hatırlatan Altaş, sorun küresel olsa da çözümün bireysel olduğunu söyledi.

[AVM'de yerde yemek yiyen vatandaşların görüntüleri tepki çekmişti.]

“İçişleri Bakanlığına yazı yazdık”

Görüntülerin ardından kendilerine bağlı AVM’lerin yönetimleriyle temasa geçtiklerini anlatan Altaş, izlenmesi muhtemel çözüm önerilerine ilişkin şöyle konuştu:

“Tabii ki bu görüntüleri önlemek için adım atacağız. Bizim burada en önemli amacımız kimse mağdur olmadan sürecin en sağlıklı şekilde tamamlanabilmesini sağlamak.

Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye İçişleri Bakanlığı paket seçeneğini kullandı. Ancak bazı yerlerde bu kuralın farklı şekilde uygulama sonuçları doğurduğunu gördük.

Dernek olarak hemen AVM yönetimleri ile temas kurduk ve benzer görüntülerin önüne geçilmesini istedik. Diğer yandan da İçişleri Bakanlığına bir talep yazı yolladık ve AVM’lerin restoranlarında yer alan masaların, aralıklara uyulacak şekilde kullanılabilmesini talep ettik. Oradan gelecek yanıta göre önümüzdeki günlerde yeni bir uygulama modeli oluşabilir. AYD olarak bu tür görüntülerin oluşmaması için çözüm arayışındayız."

Vatandaşa büyük sorumluluk düşüyor

AYD Başkanı Hüseyin Altaş, bu tür durumlarda resmi kurumların yanı sıra vatandaşlara da çok büyük sorumluluklar düştüğünü hatırlatarak, “Vatandaşlarımız biraz sabırsız hareket ediyor bazen. Paket yemek servisi, onların zorluklarını kolaylaştırmaya yönelik bir hamle idi. Eğer kurallara uyarsak ve bireysel olarak üzerimize düşeni yaparsak daha hızlı bir şekilde normalleşme yaşanacağını iyi bilmemiz lazım” şeklinde konuştu.