Dünya Sağlık Örgütü, salgınla mücadelede zor günler geçiren Avrupa ülkelerine kötü haber verdi. Tedbirlerin alınmaması durumunda Avrupa'da 2021'in başında üçüncü dalganın görülebileceğini açıkladı.

Açıklamada, tedbirlerin sıkılaştırılması uyarısı yapıldı.

Kıta genelinde vaka sayısı 15 milyonu, can kaybı ise 358 bini aştı.

İtalya'da günlük vakaların önceki haftalara göre düşük seyretmesi nedeniyle tedbirlerin Noel döneminde gevşetilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Ülkenin Bilim Kurulu, tedbirlerin gevşetilmesinin salgında üçüncü dalgayı tetikleyeceğine dikkati çekti.

Fransa'da ise vaka sayısı düşüyor, virüse bağlı can kaybı sayısı artıyor. Son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 452 yeni vaka kaydedildi.

İspanya ise tedbirleri sıkılaştıran ülkelerden. Yüksek risk kategorisinden İspanya'ya giriş yapanlara negatif test sonucunu ibraz etme zorunluluğu getirildi.

Bir günde 10 bin yeni vaka

Almanya’da bir günde 10 binden fazla yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 930 bini geçti. Başbakan Merkel ve 16 eyalet başbakanları kısmi karantina süresinin 20 Aralık'a kadar uzatılması konusunda uzlaştı. Karar Çarşamba günkü toplantıda resmileştirecek.

İngiltere önlemleri hafifletiyor

Toplam can kaybının 55 binin geçtiği İngiltere'de ise önlemler hafifletiliyor. Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarası'nda konuştu, ülke çapındaki kısıtlamaların 2 Aralık'ta kaldırılacağını söyledi.

Ülkeye gelen yolculara koronavirüs testi yapılacağı ve test sonucu negatif çıkanların karantinada kalma süresinin en az bir hafta kısalacağı açıklandı. İngiltere'de 2 Aralık'tan sonra salgının kontrolü için 3 aşamalı plan uygulanacak.