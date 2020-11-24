Geçen hafta Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'teki Stade de France yakınlarında kaldıkları kamp, polis operasyonuyla tahliye edilen çoğunluğu Afgan yüzlerce sığınmacı akşam saatlerinde Republique Meydanı'na giderek kamp kurdu.

Fransız polisi kamptakileri dağıttı ve insani yardım gönüllülerinin de yiyecek yardımına izin vermedi.

Sığınmacıları meydandan uzaklaştıran güvenlik güçleri, sokak aralarına kaçanlara biber gazıyla müdahale etti ve bir araya gelmelerine izin vermedi.

Güvenlik güçleri, uzun bir kovalamacanın ardından Elie Wiesel Tapınağı Meydanı'nda tekrar toplanan sığınmacıları ablukaya aldı.

Sığınmacılara destek için gelenler ise müdahalede bulunan polislerle grubun arasına girerek hep bir ağızdan "bırakın uyusunlar" sloganları attı.

Diğer yandan destek için gelen ve kovalamaca boyunca sığınmacılardan ayrılmayan Fransız öğrencilerin, polisleri müdahaleden vazgeçirmeye çalışmaları dikkati çekti.

"Fransa'nın ambleminde 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' yazıyor ancak hiçbirini burada görmedik"

Afganistanlı sığınmacı Ahmedullah Siddiki, yaptığı açıklamada, iş bulmak ümidiyle Fransa'ya 3 ay önce geldiğini söyledi.

Bir süre misafir olarak Türkiye'de kalan ve Türkçe konuşan Siddiki, "Fransa'da üç aydır parklarda yatıyorum, açım, yanımda hiçbir şey yok. Polis yardımcı olmadığı gibi sürekli bizi kovalıyor." dedi.

Siddiki, "Fransa'nın devlet ambleminde 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' yazıyor ancak bunlardan hiçbirini burada görmedik, aksiyle muhatap olduk." şeklinde konuştu.

Eşi ve 5 çocuğuna para göndermek için yollara düştü

Afgan Aziz Dılsoz da bir yıl önce 5 çocuğu ve eşini geride bırakarak ülkesinden ayrıldığını belirtti.

Afganistan, İran, Türkiye, Bulgaristan’ı geçerek geldiği Avusturya'da hapse girdiğini aktaran Dılsoz, 6 ay sonra çıktığını ve Fransa’ya ulaştığını ifade etti.

Dılsoz, kaldıkları yerlerin sürekli polislerce dağıtıldığını, yorgun düştüğünü ve başlarını sokacak bir yer aradıklarını söyledi.

Gıda ve yiyecek dağıtımına polis engel oldu

Sığınmacı ve evsizlere yardım yapan Dayanışma ve Paylaşma Derneğinin gönüllüleri Amara Traore ve Anass Bouzghiba da sığınmacılara gıda yardımı için geldiklerini ve polisin dağıtıma engel olduğunu aktardı.

Gönüllüler, polisin göçmenlere sert müdahalede bulunduğunu ve çadırlarını parçaladığını anlattı.

Sığınmacı grubuna destek için gelen öğrencilerden Romane de gece geç saat olmasına rağmen polisin grubu sokak sokak kovaladığını söyledi.

"Polis, insanları yaka paça yerlerinden fırlatıyor, her gece biber gazıyla müdahale ediyor, şiddet uyguluyor, uyuma hakkı bile tanımıyor." diyen Romane, Paris'in göbeğinde içler acısı bir durumla karşı karşıya kaldıklarının altını çizdi.

Romane, bu durumu ve sığınmacılara yönelik polis şiddetini protesto ettiklerini belirterek, gruba barınabilecekleri bir yer sağlamak için geldiklerini vurguladı.

Paris yönetimi ise ülkede bulunan sığınmacı ve mültecilere uygulanan kötü muameleye göz yummak ve derme çatma kamplardan tahliye edilenlere de kalıcı bir yer bulamamakla eleştiriliyor.