Bahçeli: Mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak için çalışıyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'nin bir gazeteye verdiği röportajda, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin önemli mesajlar yer aldı.

31 Mart seçimlerine azimle, inançla ve sıkı bir şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Bahçeli, "Ümit ediyorum ki Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı'nda uzlaşacaktır. Cumhuriyetin yeni yüzyılında tam 5 yıldır mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak amacıyla insanüstü bir gayretle çalışıyor, çabalıyor ve hazırlık yapıyoruz." dedi.

"Aramızda hiçbir ihtilaf yok"

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın büyük şehirlerin tamamında ortak aday çıkaracağını açıkladı.

AK Parti ile karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygıya dayalı temas ve diyaloglarının Türkiye'nin önünü açacağını ifade eden Bahçeli, "Hemen hemen mutabakat sağlamış durumdayız. Aramızda hiçbir ihtilaf yok, uzlaşmayacağımız hiçbir şey yok. Büyük şehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. Cumhur ittifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracak." ifadelerini kullandı.

"İyi Parti'nin kumanda odası CHP'dedir, CHP'ninki de HEDEP'tedir"

Devlet Bahçeli, İyi parti ile CHP arasındaki ittifak girişimlerini tiyatro olarak nitelendirdi.

"Seçimlere kendi adayları ile gireceklerini iddia edenlerin sonunda paçası tutuştu. Sıkıştılar, zora girdiler, mecburen CHP ile irtibat kurdular. Arkasından da işbirliği teklifini reddettiler. Mühim olan ne söylendiği değil ne yapılacağı. Biz bu tiyatroları çok izledik. Klişeleşmiş sözleri çok duyduk. İyi Parti ile CHP arasında simbiyotik bir ilişki var. İyi Parti'nin kumanda odası CHP'dedir, CHP'ninki de HEDEP'tedir."

"Yeni bir masa kursalar da makus ve mağlup sonlarından kurtulamazlar"

Devlet Bahçeli muhalefet partilerindeki tutarsızlığın hat safhada olduğunu, bu nedenle mağlup olacaklarını ifade etti.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP'nin yeni genel başkanının HEDEP'e göz kırpması, bölücü ve sözde sanatçıların elini öpmesi, etnik ve mezhep kışkırtıcılığına heves etmesi, sonra dönüp dolaşıp İyi Parti'yi ziyaret etmesi siyasi tükenmişliğin neticesidir. Yeni bir masa kursalar da makus ve mağlup sonlarından kurtulamazlar. İyi Parti'ye gelince, bu partinin yaşadığı çalkantıları, içine düştüğü dar boğazları ister istemez takip ediyoruz. Kimliğini bulamamış, hedeflerini oluşturamamış, reaktif bir refleksle sadece koltuk ve çıkar ikmali ile kurulmuş partilerin ömürleri kelebeğin ömrü kadardır."