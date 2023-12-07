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TRT Haber 07.12.2023 08:11

Silah kaçakçılarına 'Mercek-7' operasyonu: 1264 gözaltı

Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde düzenlenen Mercek-7 Operasyonlarında 1264 şüpheli gözaltına alındı.

Silah kaçakçılarına 'Mercek-7' operasyonu: 1264 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-7 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

1264 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 787 ruhsatsız tabanca, 38 uzun namlulu tüfek, 51 kurusıkı tabanca, 162 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1038 silah ele geçirildi.

Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını kaydederek, onları adalete teslim etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

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