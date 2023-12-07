Meclis'te torba teklif mesaisi

Meclis Genel Kurulu, farklı kanunlarda değişiklik öngören 86 maddelik torba teklif için mesai yapıyor.

Teklife göre, çalışan emeklilere 5 bin lira ek ödeme yapılacak. Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek.

Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak.

Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satanların cezası 10 kat artırılacak.

Sosyal medyada içerik üretenlere ilişkin vergi düzenlemesinin kapsamı genişletilecek.

1'inci bölümdeki 29 maddesi kabul edilen düzenlemenin görüşmelerine bugün de devam edilecek.

Teklifin bu ayın son haftasında yasalaşması bekleniyor.