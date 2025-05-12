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Gündem
AA 12.05.2025 18:20

Bahçeli, Kabine Toplantısı'na 102 gül gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'na Ay-Yıldız motifli kırmızı ve beyaz güller gönderdi.

Bahçeli, Kabine Toplantısı'na 102 gül gönderdi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne, Cumhuriyet'in 102'nci yılına atfen Ay-Yıldız motifli 102 gül gönderdi.

Bahçeli, Kabine Toplantısı'na 102 gül gönderdi

Güllerle birlikte iletilen notta, "Demokrasinin güçlenmesi, toplumsal mutabakatın sağlanması ve Terörsüz Türkiye'nin inşası yolunda gösterdiğiniz milli iradeye takdir ve teşekkürlerimizi arz eder, Bakanlar Kurulunuza da başarılar dilerim." ifadesi yer aldı.

Kırmızı beyaz güllerin bulunduğu çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.

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