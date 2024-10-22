Bahçeli: Dileğim, FETÖ elebaşı teröristin cehennemde ebediyen yanması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Yapılan hiçbir ihanet, hiçbir kötülük kimsenin yanına kalmaz, yarına da bırakılmaz. FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Kendi topraklarında casusluk eğitimi aldığı ülkesinde Allah'a hesap vermek üzere öldü, gitti. Dileğim Allah'ın azabıyla kahrolması, ihanetini müşfik ve münafık emellere hizmetinin bedellerini tek tek ödemesi, cehennemde edediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir. Kulun hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesabı soracak Türkiye sevdalısı yüreklerdir. Allah ihmal etmez sadece mühlet tanır."