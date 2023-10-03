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TRT Haber 03.10.2023 11:25

Bahçeli: Artık 'Kıbrıs Devleti' demek gerekir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık ‘Kıbrıs Devleti’ demek gerek. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan’daki toplantıya katılacak. Türk Devletleri Teşkilatı, Budapeşte’den Hazar’ın doğusuna uzanan güçlü iş birliğini geliştirecektir" dedi.

Bahçeli: Artık 'Kıbrıs Devleti' demek gerekir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok 'Kıbrıs Devleti' demek gerek. Tarihi ve kültürel birlikteliğin çatı kuruluşu olan Türk Devletleri Teşkilatı, Budapeşte’den Hazar’ın doğusuna uzanan köklü iş birliği ve kardeşliği zenginleştirecektir.

 

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan’daki toplantıya katılacak.

"100 maddelik teklif metniyle hazırız"

MHP, yeni anayasanın hazırlanmasında 100 maddelik teklif metniyle hazırdır. Darbe anayasası Türkiye'ye layık değildir.

"Terörün Türkiye'ye geri adım attırması mümkün değil"

Terörü bütün inancımla lanetliyorum. Bu kanlı eylemi PKK'nın ölümsüzler taburu isimli bir aparatının gerçekleştirdiği belli olmuştur. Terörün sonuç alması Türkiye'ye geri adım attırması hangi mücadeleyi sekteye uğratması asla kata mümkün değildir. Bu haşeratların bu insanlık defolarının bu soysuzların inşallah kökü kurutulacaktır. Terörle huzur terörle güvenlik terörle insanlık ikinci bir seçenek yoktur. Esasen 1 Ekim saldırısı Türkiye'ye karşı yapılmıştır. Bu saldırıdan hemen sosyal medyadan İçişleri Bakanlığı ekseninde maksatlı tartışmaların körüklenmesi eski ve yeni bakanlar arasında fitne ve fesat üretiminin tahrik edilmesi Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyan arsızlık ve ahlaksızlıktır.

"FETÖ'cüler AİHM'e ümit bağlamasın"

FETÖ'cüler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ümit bağlamasın siyasi figüranlarına güvenmesin film festivallerine dönen dolaplara aldanmasın. Biz 15 Temmuz'u unutmadık. 254 şehidimizi unutmadık. Gazilerimizi unutmadık. Tepemizden yağan bombaları unutmadık. Üzerimize sürülen tankları unutmadık. Herkes bilsin ki unutursak kanımız kurusun unutursak gök girsin kızıl çıksın.

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