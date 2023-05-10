Bahar yağmurları kuraklığa “Can suyu" oldu

Kış mevsiminde alışık olduğumuz kar manzaraları kendini göstermedi. Üstelik yağmur bile yere yeterince düşmedi. Hal böyle olunca hem tarım alanları suyla yeteri kadar beslenemedi, hem de barajlarda su seviyesi kritik seviyelere kadar indi.

Bu kuraklığa umutla beklenen bahar yağmurları gereken cevabı verdi. Hem mart ayında hem de nisan ayında yağmur normal seviyeden de fazla yağdı. Öyle ki, nisan ayının 15 günü de yağışlı geçti.

Peki, bu yağışlar kuraklığa çare oldu mu? Yaz ayları nasıl geçecek? Detayları Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt ile konuştuk.

“Yağışlar devam edecek”

Bozyurt, kurak geçen kış aylarında bahar yağmurlarının yeterince yağacağından daha önce bahsetmişti.

“Mayısın ilk haftası geride kaldı. Şu an ikinci haftasına girdik ve hala yağışlar devam ediyor ve devam da edecek. Verilere baktığım zaman önümüzdeki günlerde yine yağışlar devam edecek. Mevsim normallerinin hava sıcaklıkları da birazcık altında olacak bazı bölgelerde. Bazı bölgelerde ise mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar olabilir.”

Yaz ayları nasıl geçecek?

Kış aylarında yeterince yere düşmeyen yağmur ve kar, bahar yağmurlarıyla yerini doldurdu diyor Bozyurt. Haziran ayında da kırkikindi yağmurlarının etkili olacağını belirtiyor.

“Haziran ayına baktığımız zaman yine özellikle iç kesimlerde yani karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde kırkikindi yağmurları dediğimiz konveksiyonel yağışlar bu sene bir hayli etkili olacak. Yani öğleden sonraki gök gürültülü sağanak yağışlar bunlar. Haziranın ilk yarısında kıyı kesimlerde de yağışlar etkili olacak. Yani yine cephe sistemleri gelmeye devam edecek."

Kuraklık riski devam ediyor mu?

Kuruyan toprak tarımsal kuraklık riskini oldukça artırmıştı. Bozyurt, tarımsal kuraklık riskinin ortadan kaldığını söylüyor.

“Artık hidrolojik kuraklık tehlikesi de ortadan kalkıyor. Çünkü göl, gölet barajlarda ve yeraltı su seviyelerinde sular bir hayli yükselmeye başladı. Tek haneli rakamlara gerileyen baraj seviyeleri, şu anda neredeyse yüzde 40, yüzde 50, hatta bazı yerlerde yüzde 60, yüzde 70'lere kadar çıktı.”

Yaz aylarında rekor sıcaklık bekleniyor

Temmuz ve ağustos aylarında aşırı sıcakların beklendiğini de söylüyor Bozyurt.

“Özellikle Avrupa bu sene kavrulacak sıcaktan. Türkiye'de de Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgaları yer yer etkili olacak. Temmuz, ağustos ve eylül ayları son yılların en sıcak ayları olarak tarihe geçecek gibi duruyor. NASA’nın verilerine göre, 2023 yılının çok sıcak geçmesi bekleniyor. Yeni sıcaklık rekorları kırılabilir diyorlar. Bu durumun nedeni de El Nino’nun etkili olması. Çünkü birkaç yıldır dünyanın sıcaklığını dengeleyen bir La Nina vardı. Şimdi artık o sona erdi.”

Küresel ısınmaya karşı La Nina’nın kalkan görevi gördüğünü ifade ediyor Bozyurt. Fakat şimdi El Nino’nun etkisiyle sıcak günlerin kapıda olduğunun altını çiziyor.

“Suyu çok dikkatli kullanmalıyız”

Bozyurt, kuraklık için şimdilik alarm durumu geçse de önümüzdeki mevsimlerde bu tarz kışlara alışılması gerektiğine de dikkati çekiyor.

“Küresel ısınma devam ediyor. Yavaş yavaş çölleşme eğilimi başlayacak. Yani şu yağışlara bile bakacak olursak artık bundan sonra suyu çok dikkatli kullanmamız lazım. Uzun vadeli planlarımızı artık masaya dökmemiz gerekiyor.”



Grafik: Hafize Yurt Ateş