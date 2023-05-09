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Gündem
AA 09.05.2023 22:19

Kemal Derviş son yolculuğuna uğurlandı

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cenazesi ABD'de defnedildi.

Kemal Derviş son yolculuğuna uğurlandı

Derviş'in naaşı, başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Laurel İslami Toplum Merkezi bünyesindeki camide, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Derviş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katıldı.

Derviş'in vasiyeti üzerine aile içinde ve dar katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Derviş'in ailesi, vasiyete binaen basından cenaze törenini görüntülememesi ricasında bulundu.

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