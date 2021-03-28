Azez'de PKK/YPG'ye ağır darbe
Türk polisi Suriye görev gücü ile birlikte Azez'de başarılı bir operasyona daha imza attı. Düzenlenen operasyonla, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Azez'de Suriye Görev Gücü operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak 2 TOW füzesi, 24 kalaşnikof piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 2 doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü ele geçirildi.
Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe" başlığıyla duyurdu.
Soylu, "Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW füzesi, 24 kalaşnikof, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi" dedi.
PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe!— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) March 28, 2021
Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak;
2 TOW Füzesi,
24 Kalaşnikof P. Tf.
1 Keskin Nişancı Tüfeği,
2 Doçka silah namlusu,
200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi.
Emniyet İstihbarat, TEM birimlerimiz ve Suriye Görev Gücü pic.twitter.com/ANOir41S7M
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