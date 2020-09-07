Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatı başarıyla devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkiye'nin Nahçivan'da sürdürdüğü tatbikatın başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan'da gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri havadan vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı-2020 başarıyla devam ediyor. Kahraman askerlerimizin hedefleri tam isabetle imha ettiği tatbikatın seçkin gözlemci günü Nahçivan’da gerçekleştirildi." denildi.
Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı-2020 başarıyla devam ediyor. Kahraman askerlerimizin hedefleri tam isabetle imha ettiği tatbikatın seçkin gözlemci günü Nahçivan’da gerçekleştirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/RoRtoGf6RB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 7, 2020
Etiketler: msb Azerbaycan türkiye tatbikatSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 17:06
Son Haberler
- 17:54
- 17:56
- 18:09
- 17:38
- 17:31
Sıradaki Haber
Denizli'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz