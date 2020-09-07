Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan'da gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri havadan vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı-2020 başarıyla devam ediyor. Kahraman askerlerimizin hedefleri tam isabetle imha ettiği tatbikatın seçkin gözlemci günü Nahçivan’da gerçekleştirildi." denildi.