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Denizli'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında bir üsteğmenin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü sabit hatlar ve büfe telefonlarından örgütsel ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında bir üsteğmen ve 3 eski askeri öğrencinin de olduğu 8 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
8 kişi gözaltına alındı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
1 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: terör örgüt fetö Denizli İl Emniyet Müdürlüğü denizliSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 16:18
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