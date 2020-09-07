Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü sabit hatlar ve büfe telefonlarından örgütsel ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında bir üsteğmen ve 3 eski askeri öğrencinin de olduğu 8 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

8 kişi gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

1 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.