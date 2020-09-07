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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15.20'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 4 saat 10 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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