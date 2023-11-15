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TRT Haber 15.11.2023 18:57

Azerbaycan tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Azerbaycan tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

Tezkerede, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan Üçlü Bildiri'de öngörülen faaliyetlerin devam ettiği vurgulandı.

Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi için önemli katkılar sunmayı sürdüreceği belirtildi.

Tezkerede, Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu ve TSK personelinin de görev yaptığı Ortak Merkez vasıtasıyla bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı vurgulandı.

Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada tezkere kabul edildi.

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