TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.

Kurtulmuş, Meclis'teki kabulde, Türkiye ve Rusya’nın iki komşu ülke olarak birçok alanda güçlü işbirliğine sahip olduğunu, bölgedeki çatışmaların yakın işbirliğini zorunlu kıldığını ifade etti.

Bölge dışı aktörlerin ve devletlerin sorunlara dahil olmasının çatışmaları daha da artıracağı kanaatinde olduklarını dile getiren Kurtulmuş, karşılaşılan sorunların, bölge ülkelerince karşılıklı müzakereyle aşılmasının en doğru yol olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ve bölgede yaşanan insani krizlere de işaret eden Kurtulmuş, bugün İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırıları bütün insanlığın seyrettiğini söyledi.

İsrail’in bu saldırılarının neredeyse bir soykırıma ulaştığını ifade eden Kurtulmuş, ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinin önemli bir kısmının İsrail’in sırtını sıvazlayıp cesaretlendirdiğini vurguladı.

Saldırıların kabul edilemeyeceğini söyleyen Kurtulmuş, bu vahşetin sorumlularının uluslararası mahkemelerde mutlaka yargılanacağına inandıklarını ifade etti.

Rusya parlamentosunun iki kanadını da ziyaret etmek istediğini dile getiren Kurtulmuş, parlamentolar arasındaki ilişkileri en iyi noktaya taşımanın, Türkiye-Rusya ilişkilerini mükemmel seviyeye çıkarmada ortak bir kazanım olacağını aktardı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov da Türkiye-Rusya ilişkilerinin gösterdiği gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi; Filistin konusunda Türkiye ile aynı yerde olduklarını belirtti.

Kurtulmuş, IRCICA Genel Direktörü Kılıç'ı kabul etti

Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Mahmud Erol Kılıç'ı kabul etti.

Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kabule ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"IRCICA Genel Direktörü, değerli dostum, Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ile Meclisimizde bir araya gelmekten mutluluk duydum. Tüm dünyanın İslam'ın üstün ahlak, barış ve esenlik çağrısına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, 1400 yıllık İslam kültür mirasına, düşünce birikimi ve sanat tarihine ışık tutan IRCICA, bu değerler aracılığıyla İslam medeniyetinin yaşatılması ve İslam dünyası içerisinde dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir misyon üstleniyor. Değerli hocamıza ve IRCICA'ya çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum."