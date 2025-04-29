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Gündem
AA 29.04.2025 19:11

Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapsi istendi

Gezi Parkı soruşturmasında Ayşe Barım hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapsi istendi

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