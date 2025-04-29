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AA
HABER GİRİŞ
29.04.2025 19:11
, 29.04.2025 19:12
SON GÜNCELLEME
29.04.2025 19:12
Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapsi istendi
Gezi Parkı soruşturmasında Ayşe Barım hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
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