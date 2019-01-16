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Aybüke öğretmenin katillerine 18'er yıl hapis cezası
16 Ocak 2019 Çarşamba 13:45 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:54
Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı'nın aracına yönelik düzenlenen teröristlerin silahlı saldırısında, aracıyla olay yerinden geçerken kurşunların hedefi olmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Aybüke öğretmenin söylediği türkü ise yürekleri parçalamıştı.
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