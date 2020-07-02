İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Fetih suresinin okunması sonrası "Ayasofya ibadete açılacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Danıştay, Ayasofya ile ilgili karar için davayı görüştü. En geç 15 gün içinde açıklanacak karara göre, Ayasofya ya müze olarak kalacak ya da yeniden ibadete açılacak.

Danıştay’daki Ayasofya görüşmesi sona erdi. Danıştay’ın en geç 15 gün içerisinde kararını açıklaması bekleniyor. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Yiğitcan Karatepe aktardı.https://t.co/D5dQKcpwhs pic.twitter.com/wEx1AjioJ3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay`ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır."



