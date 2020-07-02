Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarette ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası meseleler ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
Etiketler: katarSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 09:14
Son Haberler
- 10:09
- 10:11
- 09:57
- 09:54
- 09:45
Sıradaki Haber
TSK ile ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz