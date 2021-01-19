Ayasofya Camii'nde bulunan onlarca eser Cumhurbaşkanlığı himayesinde restore ediliyor. Restorasyonu tamamlanan eserler, camideki yerlerini alacak.

Restorasyon çalışmaları, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez bölge laboratuvarı tarafından yapılıyor. Ekibin başkanı ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Hattat Mehmet Özçay.

"Levhalar çıkarılarak başka yerlere nakledilmiş"

Ayasofya'da bulunan bir kısım levhaların buradan çıkarıldığını ve başka yerlere nakledildiğini söyleyen Özçay, İşte Sultanahmet Camii olsun Türk İslam eserleri müzesi olsun veya başka müzeler olsun oralarda gitmiş bu levhalar. Bu levhaların kayıtları mevcut. Levhaların en azından mümkün olan veya gerekli olan bazılarının tekrar bu camiye getirilmesi söz konusudur. Tabii bunların asılacağı yerlerle ilgili çalışmalar da yapılacak." dedi.

İlk etapta 5 hat levhasının restorasyonu yapılıyor

Eserler, müzed döneminde satış ofisi olarak kullanılan bölümde restore edilecek. Kilitli tutulan onarım odasının kapısı ilk kez TRT Haber için açıldı.

Ayasofya Camii'in içinde asılı olan 4 levha da indirilerek yenileme alanına götürüldü. İlk etapta 5 hat levhasının restorasyonu yapılıyor.

Bunun için restorasyon odasına ilk olarak fümigasyon cihazları yerleştirildi.

Levhalar, içindeki mikrobiyolojik aktiviteleri durdurmak amacıyla çadırlara sarılarak içine yüzde 99 oranında azot verildi. Bu işlem 3 hafta boyunca devam edecek.

Bunun yanı sıra restorasyon köpükleri her bir levhayı korumak için alt bölümlere yerleştirildi.

Son olarak hat yazıları restore edilecek

Fümigasyon işleminin tamamlanmasıyla eserler çadırdan çıkarılacak. Sonrasında ise temizlik ve belgeleme yapılacak. Ardından da hat levhaların ahşap kısımlarında konservasyon işlemi yapılacak. Bunun için de 6-7 kişilik bir ekip kuruldu.

Son olarak ise hat yazıları restore edilecek.

Ayasofya Camii'nin deposunda daha çok Bizans dönemi eserleri yer alıyor.

Osmanlı dönemi eserleri ise Türk İslam Eserleri Müzesi'nin depolarında muhafaza ediliyor.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Deniz Kahraman / Ahmet Bağış