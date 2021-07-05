Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklama soruşturması kapsamında aranıyordu.

19 Haziran'da Avusturya'da yakalandı. Yakalandığı Wels kentinde ikinci kez hakim karşısına çıktı.



Wels Yüksek Mahkemesi Korkmaz’ın 5 Ağustos’ta yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verdi. Duruşmada Türkiye ve ABD'nin iade talepleri de ele alındı. 5 Ağustos'a kadar ABD ve Türkiye'den ek bilgi ve belgeler istenecek. Korkmaz'ın 3. duruşması yine Wels Yüksek Mahkemesi'nde bu kez kapalı görülecek.

Avusturya’da iade süreci 8 aydan 1 yıla kadar bazen 2 yıla kadar uzayabiliyor. İade sürecinde son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı veriyor.

Korkmaz, 21 Haziran'da Avusturya Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme Korkmaz hakkında geçici tutuklama kararı vermiş, aldığı yetkisizlik kararı ile dosyayı ilk gözaltı işleminin yapıldığı Wels kentine göndermişti.

Avusturya Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Ayrıntıları @trthaber muhabiri İlhan Atasoy Avusturya’dan aktardı.https://t.co/mKqH45NRCJ pic.twitter.com/hv9JXR87y8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

132 milyon dolar kara para aklanmıştı



Türkiye’de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.



Korkmaz; gerçeğe aykırı belge düzenlemek, kara para aklamak ve ABD hazinesini 511 milyon dolar zarara uğratmak gibi suçlamalardan yargılanıyor.



Korkmaz hakkında "mal varlığı değerini aklama" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.