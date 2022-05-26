Avrupa ülkelerinin teröre bakışı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusu ile yeniden gündeme geldi.

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelede kırmızı çizgilerini vurguluyor.

Avrupa devletleri, resmi düzeyde PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor. Örgüt, 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Ancak bu durum, ülkelerin örgüt ile ilişkisini engellemiyor. Bu tutarsızlık Türkiye'nin de tepkisini çekiyor.

"STK adı altında faaliyetteler"

Bu tanımanın sahaya ne kadar yansıdığının tartışmalı olduğunu söyleyen Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı, "PKK'ya müzahir birçok sözde sivil toplum kuruluşu, kadın kuruluşu, gençlik kuruluşu Avrupa'da faaliyet göstermekte. Bunu binlerle ifade edebiliriz. Bu kuruluşlar faaliyetlerine PKK propagandasına ve PKK'ya eleman devşirme faaliyetlerine devam ediyorlar." dedi.

Uluslararası suç ağına sahip bir terör örgütü olan PKK, Avrupa toplumları için de tehdit oluşturuyor.

Emniyet birimlerinin raporlarına göre, terör örgütü PKK insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı faaliyetlerden gelir sağlıyor ve suç örgütleri ile iş birliği yapıyor.

Buna göre PKK'yı desteklemek, Avrupa ülkeleri için farklı suçlara da destek olmak ve kendi yasalarını çiğnemek anlamına geliyor.

Hukuki temellere rağmen Batı ülkeleri PKK'yı desteklemekten vazgeçmiyor.

Terör suçlularının sığınağı oldu

Terörle ilgili uluslararası birçok düzenlemenin olduğunu söyleyen Bayraklı, terör örgütü PKK'ya mensup kuruluşların Avrupa'da para toplayıp bunların terörün finansmanında kullanılmasının suç olduğunu aktarıyor:

"Bu ülkelerin Türkiye'yi çeşitli stratejik gerekçelerle, jeopolitik gerekçelerle Türkiye'yi küstürmemek kızdırmamak için attıkları bir adım aslında. Çeşitli nedenlerle geçmişte PKK'yı tanıdılar fakat bunu mecburen yaptılar. Dolayısıyla uygulama konusunda ayak sürüyorlar."

Avrupa, terör suçlularının sığındığı bir merkez haline gelirken PKK destekçileri de bu ülkelerde kolayca barınıyor ve terör eylemlerinde rol alanlara güvence sağlanıyor.

Terör örgütü PKK, başta Almanya, Fransa ve İsveç olmak üzere Avrupa ülkelerinde aktif olarak propaganda faaliyetlerinde bulunuyor. Örgütü himaye eden ülkeler, terörle mücadelede sorumluluğunu göz ardı ediyor.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Mehmet Yılmaz