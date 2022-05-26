Emniyet güçleri adım adım iz sürdü, Türkiye'yi kana bulamak isteyen teröristler harekete geçmeye fırsat bulamadan yakayı ele verdi.

5 yıldır eylem hazırlığı yapan DEAŞ terör örgütü, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarla ağır darbe aldı.

6 ayda 470 operasyon

DEAŞ'ın, 2017'de İstanbul'daki saldırısının ardından Türkiye'de hayata geçirmek istediği eylemlerin önüne emniyetin titiz çalışmaları sonucu geçildi.

6 ayda örgüte yönelik 470 operasyon yapıldı. 820 kişi gözaltına alındı, 161 kişi tutuklandı.

DEAŞ lideri Kureyşi'nin Şubat ayında ABD askerleri tarafından İdlib'de öldürülmesi, örgütle mücadeleye yeni bir boyut kattı.

Terör örgütünün öz geçmiş sistemi

Terör örgütü DEAŞ'a ait dijital dokümanın Türk istihbarat birimleri tarafından ele geçirilmesi ile birlikte örgüte yönelik operasyonlar daha etkili biçimde hayata geçirilmeye başlandı.

Örgüte ait dijital bellekte DEAŞ'a katılmak isteyenlerin gönderdiği binlerce öz geçmişe ulaşıldı.

Detaylarını TRT Haber'in duyurduğu örgütün 'öz geçmiş' sistemi ile emniyet güçleri mesaiye hız verdi.

12 canlı bomba yakalandı

Polis ele geçirilen öz geçmişlerden yola çıkarak şüphelilere yönelik nokta operasyonlara başladı.

Yurt genelinde canlı bomba eylemine hazırlandığı belirlenen 12 örgüt üyesi yakalandı.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Fatih Şenel