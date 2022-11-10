Radyoda çok sevdiği şarkıları, tavlası, satranç takımı, hasır koltukları...

Tüm bunlar Beyaz Tren'in Atatürk vagonunda ilk günkü haliyle korunuyor. Atatürk Vagonu, Ankara Tren Garı'nda sergileniyor. 1935 yılından ölümüne kadar bu vagon ne kadar yol kat etti bilinmez fakat Ata'nın ruhunu hissettirecek kadar güçlü bir hatırayı içinde barındırıyor.

Kısa sürede yurdun dört bir yanı demir ağlarla örülmüştü. Mustafa Kemal Atatürk de 1935 yılından vefatına kadar yurt gezilerinde kullandı Beyaz Treni. Atatürk'ün son yıllarına tanıklık eden tren, 9 vagondan oluşuyordu. Vagon, misafir odasından banyoya, yatak odasından çalışma salonuna, uzun yolculuklardaki bütün ihtiyaçlar düşünülerek hazırlanmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahip olan Beyaz Tren, yalnızca Atatürk'ün yurt gezilerinde kullanılan bir tren olmadı. 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün İzmit'ten Ankara'ya uzanan son yolculuğuna da ev sahipliği yaptı Beyaz Tren.

Beyaz Tren'in en özel vagonu, orijinal hali korunarak 1964 yılında müze haline getirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarını barındıran vagon, hafta içi her gün Ankara Garı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Aykut Olgun