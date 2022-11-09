Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından, İstanbul ve Ankara'da törenler düzenledi. Ata'nın naaşı, 15 yıl kalacağı Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre götürüldü.

Vefatının ardından bir anıt mezar yapılması ve yerinin belirlenmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon oluşturuldu. Ata'nın ebedi istirahatgahının kurulacağı yer olarak, Rasattepe seçildi.

İnşası 9 yıl sürdü

Anıtkabir'in inşasına, 9 Ekim 1944'te başlandı. 9 yılda tamamlanan yapı, çeşitli sembollerle donatıldı. Onlardan biri de Aslanlı Yol. 262 metre uzunluğunda ve iki yanında toplam 24 aslan heykeli bulunan yol, ziyaretçileri Atatürk'ün huzuruna hazırlamak için yapıldı.

Atatürk'ün, Türk ve Anadolu tarihine verdiği önem, modern tarzda inşa edilen yapıya yansıtıldı. Anıt mezarda, eski Türk devletlerine ait motiflere yer verildi.

Aslanlı Yol'un sonunda yer alan tören meydanı 15 bin kişi kapasitesine sahip. Her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği alanın zemini, siyah, kırmızı, sarı ve beyaz traverten taşlardan oluşan 373 halı ve kilim deseni barındırıyor.

Avluyu ise 10 adet kule çevreliyor. Kuleler, İstiklal, Hürriyet, Mehmetçik, Zafer, Barış, 23 Nisan, Misak-ı Milli, İnkılap, Cumhuriyet ve Müdafaa-i Hukuk isimlerini taşıyor.

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktaları olan Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebelerini sembolize eden duvar kabartmalarının arasında, mozole yükseliyor.

Yekpare mermer kullanıldı

42 basamağın üzerinde yer alan mozolenin içinde şeref holünde ziyaretler ve resmi törenler yapılıyor. İçeride yer alan sembolik lahit, 40 tonluk yekpare mermerden oluşuyor.

Atatürk'ün naaşı, mozolede bulunan sembolik lahit taşının 7 metre altında müzedeki kapının ardında, Dünya'da Türk bayrağının dalgalandığı 105 noktadan getirilen toprağın içinde yatıyor.

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu - Veysel Dişbudak