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Gündem
AA 04.09.2024 17:57

"Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" iddiasının yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bahse konu taşınmaz, Çankaya İlçesi/Karakusunlar Mahallesi'nde yer almakta ve Atatürk Orman Çiftliği arazisi sınırları içinde bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmazın Dışişleri Bakanlığı tarafından orman olarak kullanılması yönünde bir tasarruf hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Taşınmaz tapuda arsa vasfıyla kayıtlıdır."

Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
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