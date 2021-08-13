Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atama kararları Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığında yapılan atamaya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Mustafa Geden atandı.
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı ile Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen de görevden alındı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanlığı
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