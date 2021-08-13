Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 01:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 00,58'de ve 9,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 49,25 kilometre olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 49.25 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 13.08.2021, 00:58:29 TSİ
Enlem : 36.3135 N
Boylam : 27.0618 E
Derinlik : 9.09 km
Detay : https://t.co/BMWgqesh3D@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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